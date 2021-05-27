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Україна зберегла позиції в оновленому рейтингу ФІФА

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Четвер 27 травня 2021 12:22
Україна зберегла позиції в оновленому рейтингу ФІФА Фото: збірна України залишилася на 24 місці в рейтингу ФІФА (uaf.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Міжнародна федерація футболу ФІФА сьогодні, 27 травня, опублікувала новий рейтинг національних збірних. Україна зберегла 24-е місце в рейтингу.

Відповідний рейтинг оприлюднено на сайті ФІФА.

Так, підопічні Андрія Шевченка йдуть на 16-му місці серед європейських збірних.

Першу сходинку рейтингу займає Бельгія. В цілому список кращих збірних за рейтингом ФІФА виглядає так:

1. Бельгія-1783,38 очок.

2. Франція - 1757,3;

3. Бразилія - 1742,65;

4. Англія - 1686,78;

5. Португалія - 1666,12;

6. Іспанія - 1648,13;

7. Італія - 1642,06;

8. Аргентина - 1641,95;

9. Уругвай-1639,08;

10. Данія - 1631,55;

24. Україна-1514,64.

Нагадаємо, в неділю, 23 травня, збірна України в рамках підготовки до Чемпіонату Європи зіграла внічию з Байхрейном. Українці врятувалися від поразки вже в доданий час. При цьому збірна грала без лідерів команди, які виступають в Європі-Зінченка, Малиновського, Яремчука.

Перед Євро - 2020 підопічні Шевченка проведуть ще два спаринги - 3 червня проти Північної Ірландії і 7 червня проти Кіпру. Стартує на ЧЄ Україна 13 червня у матчі проти Нідерландів.

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