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Італія впевнено перемогла Туреччину в матчі-відкритті Євро-2020

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Рим, П'ятниця 11 червня 2021 23:51
Італія впевнено перемогла Туреччину в матчі-відкритті Євро-2020 Фото: матч Італія-Туреччина (twitter.com/Vivo_Azzurro)
Автор: Роман Тверденко

Італія домінувала в першому матчі чемпіонату Європи. І заслужено обіграла на своєму полі Туреччину.

Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.

З самого початку матчу Італія домінувала у володінні м'ячем і пошуках шляхів до гостьових воріт під гучний свист уболівальників Туреччини. Турецька ж збірна вкрай рідко прагнула в атаку. І вкрай рідко могла в неї вийти, перш за все намагаючись не допустити помилок у захисті.

Перший тайм видався досить нудним, пару непоганих моментів Італії завершилися нічим. Ще в парі епізодів господарі хотіли заробити пенальті, але арбітр не бачив там порушень правил.

Другий тайм став продовженням першого і нарешті з'явилися голи. Першим на турнірі став автогол Чаглара Союнчу. Далі другим став гол на добиванні від Чіро Іммобіле. Третій м'яч забив Лоренцо Інсіньє, завершивши комбінацію Італії після перехоплення неподалік штрафного майданчика Туреччини.

Туреччина по ходу матчу зрідка створювала натяки на небезпеку біля воріт Джанлуїджі Доннарумми і заслужено не забили і одного гола.

3-0 для Італії. Впевнений старт турніру перед домашніми трибунами.

Нагадаємо, 13 червня на Євро стартує збірна України в матчі з Нідерландами. Все найважливіше напередодні турніру про команду Андрія Шевченка - в нашому матеріалі.

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