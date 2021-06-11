Україна на Євро: скандал з формою, матчі в Бухаресті та Амстердамі, шанси вийти в плей-офф

Склад: зможуть зіграти всі найсильніші

Андрій Шевченко в цілому розраховує на найсильніших виконавців на своїх позиціях в команді. Значних втрат перед турнірному у синьо-жовтих немає, а тому стартовий склад більш-менш читається.

Головною проблемою для синьо-жовтих зараз є ситуація з Віктором Циганковим. Він тривалий час тренувався окремо через проблеми з литковим м'язом, але в четвер ввечері вже працював у загальній групі. Передбачалось, що тренерський штаб збірної планував задіяти лідера "Динамо" на лівому фланзі атаки, але цей варіант напевно неактуальний для стартової гри проти Нідерландів. Найімовірніше, зліва зіграє Олександр Зубков, який награвався на цій позиції під час зборів.

Решта ж позиції чітко розподілені і будуть зайняті іншими виконавцями тільки в разі форс-мажорів на кшталт травм і дискваліфікацій. При цьому, у Андрія Шевченка широкий вибір непоганих виконавців для зміни складу в разі, якщо щось піде не за планом.

Ймовірний стартовий склад збірної України на матчі Євро

Бущан - Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Миколенко - Степаненко - Ярмоленко, Малиновський, Зінченко, Зубков - Яремчук

З ким і коли грають?

Україна посіяна в групу C разом з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією.

Відкриє турнір збірна матчем з Нідерландами в Амстердамі ввечері 13 червня. Далі вона повернеться в Бухарест, де розташовується її тренувальна база на час турніру, і зіграє в столиці Румунії матчі проти Північної Македонії 17 червня і Австрії 21 червня.

Розклад збірної України

13.06, 22:00 Нідерланди-Україна

17.06, 16:00 Україна-Північна Македонія

21.06, 19:00 Україна-Австрія

Всі ці матчі, а також Ігри України в плей-офф у разі виходу туди, покажуть телеканали "Україна" і "Футбол 1". Також всі матчі будуть доступні на сервісі Oll.tv.

Форма збірної України: "палання" в Росії, УЄФА зобов'язав прибрати слоган "Героям слава"

Окремою драмою на тлі підготовки збірної до турніру стала ситуація з формою національної команди, на яку нанесли контур території України, привітання "Слава Україні" і "Героям слава".

В УЄФА спочатку підтвердили, що всі деталі форми збірної України були затверджені, але пізніше, відразу після скарги з боку російського футбольного союзу, організація дала "задню" і закликала прибрати слоган "Героям слава" з футболок, оскільки в ньому, в поєднанні з фразою "Слава Україні", знайшли політичний підтекст, а також "історичний і мілітаристський сенс". Ці вітання є офіційними в українських збройних силах з 2014 року.

Після цього Українська асоціація футболу почала перемовини з УЄФА щодо збереження фрази на формі збірної. Заради цього президент УАФ Андрій Павелко вилетів до Риму. Для зміцнення позиції виконком асоціації вранці 11 червня затвердив вітання "Слава Україні - Героям слава" як офіційні символи українського футболу разом з гербом України на тлі контуру території країни. За задумом, це має зміцнити позиції в перемовинах з УЄФА. На момент публікації матеріалу, їх результати невідомі.

Шанси збірної України вийти в плей-офф

Поточний формат Євро передбачає вихід в 1/8 фіналу по дві кращих команд з шести груп (12 збірних) + чотири кращих команди, що зайняли треті місця в групах. Кращі "треті" команди визначаються за набраними очками в трьох іграх і різниці м'ячів.

Стати як мінімум однією з цих чотирьох команд Україна може. І при гіршому розкладі команда Андрія Шевченка буде боротися за третю сходинку в групі з Північною Македонією. Але можна сподіватися і на більше. Звичайно, Нідерланди-безумовний фаворит групи, але команда Франка де Бура не виглядає непереможною. Австрія сильний суперник, але з нею потенційно можна боротися і за другу позицію.