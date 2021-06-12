Реанимация Эриксена, первая отмена гола VAR и разгром России: итоги второго дня Евро-2020

Уэльс - Швейцария 1:1

Мур, 74 - Эмболо, 49

Швейцарцы с начала поединка завладели инициативой и под конец первого тайма должны были открывать счет в матче. Но удар Сеферовича с убойной позиции пришелся значительно выше из-за не очень удачной скидки Эмболо. Но уже на старте второй половины Эмболо исправился. После подачи с углового форвард головой отправил мяч в сетку - 1:0.

Далее швейцарцы стали играть на удержание и поплатились. На 74-й минуте валлийцы подали в штрафную после розыгрыша углового, где 196-сантиметровый Мур оказался один и головой пробил кипера швейцарцев - 1:1.

Под конец встречи Швейцария могла вырвать победу. Гавранович, только вышедший на поле, первым касанием отправил мяч в сетку ворот Уэльса. Швейцарцы уже успели отпраздновать, но вмешался VAR и справедливо отменил гол из-за офсайда. В итоге ничья 1:1, которая явно расстроила Швейцарию и обрадовала Уэльс.

Напомним, вчера был сыгран еще один матч группы А. В матче-открытии Евро-2020 Италия разбила Турцию 3:0. Таким образом, после первого тура расклад сил в группе такой:

Италия - 3 очка

Уэльс - 1

Швейцария - 1

Турция - 0

Жуть в Копенгагене

Дания - Финляндия 0:1

Похьянпало, 60

Футбольная составляющая скандинавского дерби между Данией и Финляндией ушла на второй план. На 43-й минуте на поле стадиона в Копенгагене рухнул лидер датчан Кристиан Эриксен. Никакого контакта или борьбы перед этим не было. Эпизод произошел в противоположном углу от датской скамьи запасных, поэтому медики смогли добежать и начать оказывать первую помощь Эриксену спустя почти полторы минуты.

То, что ситуация крайне серьезна, свидетельствовало использование дефибриллятора, который применяется при остановке сердца. В это время датские футболисты взяли в кольцо Эриксена и медиков, не давая камерам и зрителям увидеть, что же там происходит, а капитан Дании Кьяер и кипер Шмейхель утешали у кромки поля жену Кристиана. Эриксена в кислородной маске и за ширмой увезли со стадиона спустя 15 минут после инцидента.

Позже в УЕФА сообщили, что состояние лидера датской сборной стабилизировалось. Сам поединок приостановили. Сперва ожидалось, что матч будет доигран завтра, однако футболисты повторно вышли на поле сегодня уже в 21:30 по Киеву. Сам Эриксен уже самостоятельно дышит и может разговаривать.

Что касается самого поединка, то до инцидента с Эриксеном Дания доминировала в матче, и к середине первой половины имела несколько хороших моментов, чтобы отметиться. Но то отличная игра финского кипера Градецки, то неточность датчан не позволила размочить счет.

После возобновления матча датчане выглядели явно не в лучшем психологическом состоянии. В итоге на 60-й минуте Шмейхель не смог справиться с ударом от Похьянпало. Мяч летел прямо в датского кипера, но тот отбить его не смог - 0:1 в пользу финнов. А затем игроки Дании не смогли реализовать пенальти. На 73-й минуте удар Хойберга с точки взял Градецки. В итоге минимальная победа Финляндии в дебютном матче на Чемпионатах Европы.

Бельгия - Россия 2:0

Лукаку, 10, 88, Менье, 34

Перед началом матча игроки российской сборной не поддержали акцию Black Lives Matter, в то время как судьи и игроки Бельгии преклонили колено.

Что касается самого поединка, то уже на старте матча бельгийцы доказали, что не зря занимают первую строчку в рейтинге ФИФА. На 10-й минуте защитники России неуклюже пытались выбить мяч, который отрикошетил к Лукаку, который отправил мяч в сетку - 1:0. Ближе к концу первой половины бельгийцы преимущество удвоили - результативный удар на счету Менье. Во второй половине довел счет до разгрома Лукаку - 3:0.

В итоге Бельгия возглавила группу B, Финляндия - вторая, Дания - третья, Россия - занимает последнее место.