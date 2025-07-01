"Реальность по Оруэллу": у Трампа отреагировали на заявления Пескова о переговорах

Резонансные заявления Пескова

В понедельник, 30 июня, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что ход переговоров между Украиной и Россией якобы в значительной степени определяется позицией Киева и эффективности США как посредника.

Кроме того, он вновь подчеркнул необходимость учитывать "реальное положение дел на земле" (ситуацию на фронте) во время возможных переговоров.

В Офисе президента слова Пескова назвали манипуляцией и обвинили Москву в блокировании мирных инициатив.

Сейчас стороны договариваются о третьем раунде мирных переговоров. Российская сторона заявляла о готовности встретиться в Стамбуле после 22 июня.

Впрочем, официальный Киев заявил, что пока неизвестно о чем можно говорить с россиянами, учитывая нулевой результат двух предыдущих раундов.

На днях Песков заявил, что странам Запада не удастся склонить Россию к переговорам с Украиной путем жесткого санкционного давления.

Пресс-секретарь имел в виду 18-й пакет санкций ЕС против РФ, который является одним из самых мощных за весь период полномасштабной войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.