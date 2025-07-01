"Реальність за Орвеллом": у Трампа відреагували на заяви Пєскова щодо переговорів

Резонансні заяви Пєскова

У понеділок, 30 червня, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що перебіг переговорів між Україною та Росією начебто значною мірою визначається позицією Києва та ефективності США як посередника.

Крім того, він знову наголосив на потребі враховувати "реальний стан справ на землі" (ситуацію на фронті) під час можливих перемовин.

В Офісі президента слова Пєскова назвали маніпуляцією та звинуватили Москву в блокуванні мирних ініціатив.

Наразі сторони домовляються щодо третього раунду мирних переговорів. Російська сторона заявляла про готовність зустрітися в Стамбулі після 22 червня.

Натомість офіційний Київ заявив, що наразі невідомо про що можна говорити з росіянами з огляду на нульовий результат двох попередніх раундів.

Днями Пєсков заявив, що країнам Заходу не вдасться схилити Росію до переговорів з Україною шляхом жорсткого санкційного тиску.

Прес-секретар мав на увазі 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ, який є одним із найпотужніших за весь період повномасштабної війни.

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