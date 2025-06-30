Путин должен ответить: Германия призвала ЕС и США принять 18-й пакет санкций против РФ

Украина защищает не только свой суверенитет, но и свободу всей Европы, включая Германию.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава МИД Германии Иоганн Вадефуль во время встречи с президентом Владимиром Зеленским.

По его словам, Берлин поддерживает Киев независимо от обстоятельств и в дальнейшем готов искать правильные ответы на все вызовы вместе с украинскими партнерами.

"Мы знаем, что вы защищаете не только свободу Украины, но и Европы, а следовательно, и Германии. Поэтому мы поддерживаем вас - независимо от того, с какой ситуацией столкнемся", - подчеркнул Вадефуль.

Он также подчеркнул важность давления на Россию для продвижения к перемирию и начала мирных переговоров. Вадефуль поблагодарил Украину за готовность к диалогу и отметил, что именно Москва медлит с действиями, и это неприемлемо для международного сообщества.

"Вы абсолютно правильно подметили: нужно усилить давление на Россию. Мы благодарны за вашу готовность, потому что Россия затягивает процесс, и мы не можем с этим мириться", - сказал министр.

Отдельно Вадефуль вспомнил о 18-м санкционном пакете ЕС против РФ. По его словам, Берлин работает над тем, чтобы этот пакет был максимально эффективным, а также призывает Соединенные Штаты присоединиться к новым ограничениям.

"Мы хотим убедить всех европейских партнеров и наших американских коллег в необходимости эффективного санкционного давления", - отметил он.

Он также заявил, что президент России Владимир Путин должен осознавать ответственность за свои действия.

"Путин должен знать: если он делает что-то плохое - это не останется без последствий. Чем четче мы это формулируем, тем лучше", - подытожил глава МИД Германии