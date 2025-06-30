У Путина цинично высказались о динамике переговоров, Ермак ответил

Российская Федерация (РФ) имитирует открытость к диалогу. Очередная манипуляция звучит параллельно с ракетными ударами по украинским городам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

Динамика "зависит" от Киева

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков, которого цитирует "ТАСС", заявил, что динамика переговоров между Киевом и Москвой якобы во многом зависит от позиции Украины, а также эффективности посредничества Вашингтона.

В том же числе, он повторил тезис о "реальном положении дел на земле", который необходимо учитывать во время переговоров.

Ответ Ермака

"Кремль снова имитирует открытость к диалогу, пытаясь переложить ответственность за затягивание войны. Российские заявления о том, что "динамика переговоров зависит от Киева" - это очередная манипуляция. Они звучат параллельно с ракетными ударами по украинским городам и попытками уничтожить критическую инфраструктуру", - заявил Ермак.

Как отметил глава ОП, Россия ежедневно демонстрирует свою неготовность к миру и пытается навязать миру искаженную картину. В то же время именно Москва является инициатором и двигателем войны.

"Именно Кремль блокирует любые мирные инициативы. Украина же последовательно выступает за прекращение огня, за мир на справедливых условиях", - отметил Ермак.