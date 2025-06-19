"О чем говорить?": в Киеве отреагировали на инициативу Москвы по новым переговорам
Первые два раунда переговоров между Украиной и Россией оказались пустыми. Пока неясно, что можно обсудить с россиянами на третьей встрече.
Об этом РБК-Украина сообщил источник во власти.
"Пока они специально сделали две встречи пустыми, то не ясно, что именно обсуждать на третьей - кто из Рюриков был больше Рюриком или что", - отметил собеседник издания.
По его словам, пока непонятно, каким может быть содержание такой встречи.
"Как говорят в Москве, "встречи должны быть субстантивными", - добавил он.
Заявление МИД России
Напомним, ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российская делегация якобы готова к третьему раунду переговоров с Украиной в Стамбуле после 22 июня.
По ее словам, конкретные сроки такой встречи "будут определены в ближайшее время".
Захарова уточняла, что на переговорах Москва хочет обсуждать украинский и российский "меморандумы" по перемирию и завершению войны. Стоит заметить, что российский "меморандум" представляет собой ультиматум с невыполнимыми для Украины условиями.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, даже сами россияне во время встречи в Стамбуле признали, что они поставили перед Украиной ультиматум.
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