"О чем говорить?": в Киеве отреагировали на инициативу Москвы по новым переговорам

Первые два раунда переговоров между Украиной и Россией оказались пустыми. Пока неясно, что можно обсудить с россиянами на третьей встрече.

Об этом РБК-Украина сообщил источник во власти.

"Пока они специально сделали две встречи пустыми, то не ясно, что именно обсуждать на третьей - кто из Рюриков был больше Рюриком или что", - отметил собеседник издания.

По его словам, пока непонятно, каким может быть содержание такой встречи.

"Как говорят в Москве, "встречи должны быть субстантивными", - добавил он.