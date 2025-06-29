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У Путина цинично ответили Макрону по поводу санкций и переговоров об Украине

Россия, Воскресенье 29 июня 2025 19:21
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У Путина цинично ответили Макрону по поводу санкций и переговоров об Украине Фото: пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Россия не собирается "поддаваться на давление" стран Запада, которые собираются ввести против нее более жесткие санкции. Европе и США не удастся таким образом заставить РФ на переговоры с Украиной. Кроме этого, в Кремле снова начали угрожать Западу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова российским пропагандистам.

По словам представителя российского диктатора Владимира Путина, 18-й пакет санкций, запланированный Европой, не приведет к прекращению войны в Украине. Россию, мол, невозможно "принудить силой".

"Только логика и аргументы могут заставить Россию сесть за стол переговоров. Невозможно заставить Россию поддаться любому давлению или силе", - заявил он.

Кроме этого, Песков традиционно прибегнул к угрозам в адрес стран Европы. Он заявил, что в Кремле не сомневаются - новый санкционный пакет против России будет принят. Но будет "ответная реакция".

"Санкции - это палка о двух концах", - попытался угрожать Песков.

Также спикер Кремля снова назвал санкции Евросоюза якобы "незаконными".

Макрон заявил об усилении давления на Кремль

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Гааге призвал к усилению давления на Россию. Он напомнил, что Россия раз за разом отказывается от мира и усиливает террор против гражданского населения Украины.

"Она бомбит, убивает, нарушает международное право, никогда не неся ответственности за свои действия. Россия не может продолжать убивать безнаказанно", - заявил президент Франции.

Санкции против России

Тем временем Европа все еще не может принять 18-й пакет санкций против России, поскольку его блокирует пророссийская Словакия. Также сопротивляется санкционному удару по Кремлю пророссийская Венгрия. Братислава и Будапешт заявляют, что новые санкции якобы нанесут ущерб экономике Словакии и Венгрии.

Беда к россиянам подкралась с другой стороны: президент США Дональд Трамп наконец поддержал новый законопроект о санкциях против России и покупателей ее энергоресурсов, утверждает сенатор Линдси Грэм. Принять документ могут уже в июле.

Грэм представил этот законопроект еще в апреле. Главное его отличие - законопроект впервые предусматривает жесткие ограничения не столько против России, сколько против покупателей ее главного товара - энергоресурсов.

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