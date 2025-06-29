У Путина цинично ответили Макрону по поводу санкций и переговоров об Украине

Россия не собирается "поддаваться на давление" стран Запада, которые собираются ввести против нее более жесткие санкции. Европе и США не удастся таким образом заставить РФ на переговоры с Украиной. Кроме этого, в Кремле снова начали угрожать Западу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова российским пропагандистам.

По словам представителя российского диктатора Владимира Путина, 18-й пакет санкций, запланированный Европой, не приведет к прекращению войны в Украине. Россию, мол, невозможно "принудить силой". "Только логика и аргументы могут заставить Россию сесть за стол переговоров. Невозможно заставить Россию поддаться любому давлению или силе", - заявил он. Кроме этого, Песков традиционно прибегнул к угрозам в адрес стран Европы. Он заявил, что в Кремле не сомневаются - новый санкционный пакет против России будет принят. Но будет "ответная реакция". "Санкции - это палка о двух концах", - попытался угрожать Песков. Также спикер Кремля снова назвал санкции Евросоюза якобы "незаконными".