"Реальность по Оруэллу": у Трампа отреагировали на заявления Пескова о переговорах

Российская Федерация должна перейти к трехсторонним переговорам по завершению войны и прекратить тянуть время, обстреливая Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спецпредставителя президента США по вопросам Украины и России Кита Келлога.

"Мы призываем к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам для завершения войны. Россия не может продолжать тянуть время, одновременно атакуя гражданские объекты в Украине", - подчеркнул Келлог.

В частности, спецпредставитель отметил, что заявления российской стороны о том, что США и Украина затягивают мирные переговоры, "не имеют оснований". Он напомнил, что президент Дональд Трамп "последовательно и настойчиво выступает за достижение прогресса в прекращении войны".

Чиновник назвал последние комментарии пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о состоянии украино-российских переговоров "искажением реальности в духе Оруэлла", имея в виду известного британского писателя Джорджа Оруэлла (1903 - 1950).

Резонансные заявления Пескова

В понедельник, 30 июня, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что ход переговоров между Украиной и Россией якобы в значительной степени определяется позицией Киева и эффективности США как посредника.

Кроме того, он вновь подчеркнул необходимость учитывать "реальное положение дел на земле" (ситуацию на фронте) во время возможных переговоров.

В Офисе президента слова Пескова назвали манипуляцией и обвинили Москву в блокировании мирных инициатив.

Сейчас стороны договариваются о третьем раунде мирных переговоров. Российская сторона заявляла о готовности встретиться в Стамбуле после 22 июня.

Впрочем, официальный Киев заявил, что пока неизвестно о чем можно говорить с россиянами, учитывая нулевой результат двух предыдущих раундов.

На днях Песков заявил, что странам Запада не удастся склонить Россию к переговорам с Украиной путем жесткого санкционного давления.

Пресс-секретарь имел в виду 18-й пакет санкций ЕС против РФ, который является одним из самых мощных за весь период полномасштабной войны.

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