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"Реальність за Орвеллом": у Трампа відреагували на заяви Пєскова щодо переговорів

Вівторок 01 липня 2025 00:58
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"Реальність за Орвеллом": у Трампа відреагували на заяви Пєскова щодо переговорів Фото: спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російська Федерація має перейти до тристоронніх переговорів із завершення війни і припинити тягнути час, обстрілюючи Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спецпредставника президента США з питань України та Росії Кіта Келлога.

Чиновник назвав останні коментарі прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова щодо стану україно-російських переговорів "викривленням реальності в дусі Орвелла", маючи на увазі відомого британського письменника Джорджа Орвелла (1903 - 1950).

Зокрема, спецпредставник зазначив, що заяви російської сторони про те, що США та Україна затягують мирні переговори, "не мають підстав". Він нагадав, що президент Дональд Трамп "послідовно й наполегливо виступає за досягнення прогресу в припиненні війни".

"Ми закликаємо до негайного припинення вогню та переходу до тристоронніх переговорів для завершення війни. Росія не може продовжувати тягнути час, одночасно бомбардуючи цивільні об’єкти в Україні", - наголосив Келлог.

Резонансні заяви Пєскова

У понеділок, 30 червня, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що перебіг переговорів між Україною та Росією начебто значною мірою визначається позицією Києва та ефективності США як посередника.

Крім того, він знову наголосив на потребі враховувати "реальний стан справ на землі" (ситуацію на фронті) під час можливих перемовин.

В Офісі президента слова Пєскова назвали маніпуляцією та звинуватили Москву в блокуванні мирних ініціатив.

Наразі сторони домовляються щодо третього раунду мирних переговорів. Російська сторона заявляла про готовність зустрітися в Стамбулі після 22 червня.

Натомість офіційний Київ заявив, що наразі невідомо про що можна говорити з росіянами з огляду на нульовий результат двох попередніх раундів.

Днями Пєсков заявив, що країнам Заходу не вдасться схилити Росію до переговорів з Україною шляхом жорсткого санкційного тиску.

Прес-секретар мав на увазі 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ, який є одним із найпотужніших за весь період повномасштабної війни.

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Кіт Келлог Пєсков
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