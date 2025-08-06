Трамп созвонился с Зеленским, - источник

Начало разговора двух лидеров со ссылкой на собственные источники также подтверждает корреспондент Axios Барак Равид.

Деталей разговора Трампа с Зеленским пока нет.

Поездка Уиткоффа к Путину

Напомним, что разговор двух лидеров происходит после того, как спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

По итогам переговоров помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что Путин передал через Уиткоффа сигнал по войне в Украине. В свою очередь Уиткофф передал сигнал Трампу. О чем именно идет речь - Ушаков не уточнял.

После встречи Уиткоффа с Путиным источники РБК-Украина сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский должен поговорить по телефону с президентом США Дональдом Трампом.

Важно отметить, что поездка Уиткоффа в Москву произошла прямо перед 8 августа - дедлайном Трампа, после истечения которого американский лидер обещал ввести против России вторичные тарифы и санкции.