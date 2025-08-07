Трамп призвал свою команду быстро готовить встречи с Путиным и Зеленским, - CNN
Президент США Дональд Трамп призвал свою команду действовать быстро при планировании встреч с главой Кремля Владимиром Путиным и президентом Украины Владимир Зеленским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Отметим, что вчера спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф прибыл в Москву и провел переговоры с Путиным. Ключевой темой была война в Украине.
После этого Трамп сообщил европейским лидерам по телефону, что хотел бы, возможно, уже на следующей неделе, встретиться с Путиным, после чего состоятся трехсторонние переговоры, в которых будет Зеленский. Источник CNN в правительстве ЕС подтвердил содержание такого разговора.
Также два представителя Белого дома сообщили изданию, что Путин предложил встретиться с Трампом во время своей встречи с Уиткоффом.
По словам двух чиновников, помощники Трампа немедленно приступили к планированию этих встреч. Обычно планирование поездок президента и важных встреч с двумя мировыми лидерами требует времени. Однако, как отметили чиновники Белого дома, Трамп призвал свою команду действовать быстро
"По данным Белого дома, место проведения пока не определено, но обсуждаются несколько вариантов. В заявлении также говорится, что переговоры могут состояться уже на следующей неделе или в течение следующих двух недель", - добавило CNN.
Трамп не уверен в тарифах, но видит шанс встречи
Напомним, что в первой половине июля Трамп дал Путину дедлайн 50 дней, чтобы закончить войну в Украине. В ином случае, он пригрозил ввести санкции и вторичные пошлины. В частности, против покупателей российской нефти.
Вскоре президент США заявил, что разочарован тем, что Россия продолжает бомбить украинские города. Как итог, он сократил свой дедлайн до 10 дней, конец которого будет уже завтра, 8 августа.
На данный момент остается неясным, введет ли все таки Трамп вторичные или нет. Госсекретарь США Марко Рубио заявил этой ночью, что решение будет принято в течение ближайших 24 или 36 часов.
В то же время, Трамп этой ночью заявил, что "есть хорошие шансы на его встречу с президентом Украины Владимир Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным.
"Есть очень большие шансы, что встреча будет. Мы не определили, где именно. У нас были очень хорошие разговоры с Путиным сегодня. И есть очень хороший шанс на завершение (войны России против Украины - ред.), на то, чтобы дойти конца этой длинной дороги", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.