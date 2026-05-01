Реальная цена войны США в Иране оказалась вдвое больше озвученной: на что пошли деньги

Настоящая цена войны США в Иране ближе к 50 миллиардам долларов, что примерно вдвое превышает публичную оценку, которую Пентагон привел в показаниях Конгрессу на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американские анонимные источники CBS News .

В среду чиновник Пентагона оценил стоимость операции Министерства обороны "Эпическая ярость" примерно в 25 миллиардов долларов, и эта цифра не полностью учитывает поврежденное или уничтоженное оборудование или поврежденные военные объекты США.

Когда министр обороны Пит Хегсет и генерал Дэн Кейн, глава Объединенного комитета начальников штабов, на этой неделе выступили перед законодателями, чтобы защитить огромный бюджетный запрос Пентагона в размере 1,5 триллиона долларов, американские чиновники озвучили свою цифру.

Чиновники США, знакомые с внутренними оценками, предположили, что цена войны сейчас ближе к 50 миллиардам долларов.

Почему такой разрыв в цене

Как пишет издание, значительная часть разрыва в оценках стоимости войны США в Иране объясняется боеприпасами, которые уже были использованы и требуют замены.

Например, Пентагон потерял 24 дрона MQ-9 Reaper - сложные беспилотные летательные аппараты, стоимость которых может составлять 30 миллионов долларов и более каждый, - что подчеркивает, как быстро росли финансовые потери.

В целом, более высокая оценка отражает не только темпы проведения операций, но и часто невидимые расходы, связанные с потерями, поскольку уничтоженное в бою имущество меняет состояние счетов.

Исполняющий обязанности контролера Пентагона Джулс Херст в четверг свидетельствовал перед Сенатом, что стоимость военного строительства трудно оценить.

Кто называет другую сумму

Сенатор-демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь поставил под сомнение то, что операция стоила всего 25 миллиардов долларов.

Аналогичное сомнение выразил и сенатор-демократ Крис Кунс из штата Делавэр.

"Я откровенно уверен, что это мало", - сказал он, предположив, что эта цифра не включает стоимость развертывания и содержания сил на театре военных действий в течение двух месяцев и другие расходы.