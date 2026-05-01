Реальная цена войны США в Иране оказалась вдвое больше озвученной: на что пошли деньги
Настоящая цена войны США в Иране ближе к 50 миллиардам долларов, что примерно вдвое превышает публичную оценку, которую Пентагон привел в показаниях Конгрессу на этой неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американские анонимные источники CBS News.
В среду чиновник Пентагона оценил стоимость операции Министерства обороны "Эпическая ярость" примерно в 25 миллиардов долларов, и эта цифра не полностью учитывает поврежденное или уничтоженное оборудование или поврежденные военные объекты США.
Когда министр обороны Пит Хегсет и генерал Дэн Кейн, глава Объединенного комитета начальников штабов, на этой неделе выступили перед законодателями, чтобы защитить огромный бюджетный запрос Пентагона в размере 1,5 триллиона долларов, американские чиновники озвучили свою цифру.
Чиновники США, знакомые с внутренними оценками, предположили, что цена войны сейчас ближе к 50 миллиардам долларов.
Почему такой разрыв в цене
Как пишет издание, значительная часть разрыва в оценках стоимости войны США в Иране объясняется боеприпасами, которые уже были использованы и требуют замены.
Например, Пентагон потерял 24 дрона MQ-9 Reaper - сложные беспилотные летательные аппараты, стоимость которых может составлять 30 миллионов долларов и более каждый, - что подчеркивает, как быстро росли финансовые потери.
В целом, более высокая оценка отражает не только темпы проведения операций, но и часто невидимые расходы, связанные с потерями, поскольку уничтоженное в бою имущество меняет состояние счетов.
Исполняющий обязанности контролера Пентагона Джулс Херст в четверг свидетельствовал перед Сенатом, что стоимость военного строительства трудно оценить.
Кто называет другую сумму
Сенатор-демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь поставил под сомнение то, что операция стоила всего 25 миллиардов долларов.
Аналогичное сомнение выразил и сенатор-демократ Крис Кунс из штата Делавэр.
"Я откровенно уверен, что это мало", - сказал он, предположив, что эта цифра не включает стоимость развертывания и содержания сил на театре военных действий в течение двух месяцев и другие расходы.
Последнее о войне в Иране
Напомним, накануне США заявили о намерении отправить на Ближний Восток гиперзвуковую ракету Dark Eagle для возможного применения против Ирана.
29 апреля президент США Дональд Трамп подтвердил намерение усиливать давление на Тегеран. Он заявил, что морская блокада будет продолжаться, пока Иран не согласится на новую ядерную сделку.
Как известно, Вашингтон требует полной остановки программы обогащения урана, тогда как Тегеран называет это своим "суверенным правом".