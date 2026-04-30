США впервые развернут гиперзвуковую ракету Dark Eagle для ударов по Ирану

Центральное командование США обратилось с просьбой направить на Ближний Восток гиперзвуковую ракету Dark Eagle для возможного применения против Ирана. Если запрос будет одобрен - это станет первым боевым развертыванием американского гиперзвукового оружия в истории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Зачем нужен Dark Eagle

Иран переместил свои пусковые установки баллистических ракет вглубь страны - за пределы досягаемости ракеты Precision Strike Missile, которая поражает цели на расстоянии более 480 км. Dark Eagle имеет значительно большую дальность - более 2 775 км, хотя точные характеристики засекречены.

Ракета разработана компанией Lockheed Martin, летит со скоростью более пяти раз выше скорости звука и способна маневрировать, чтобы избежать перехвата. Стоимость одной ракеты - около 15 млн долларов, а всего их не более восьми. Стоимость одной батареи оценивается в 2,7 млрд долларов.

Сигнал России и Китаю

Развертывание Dark Eagle будет иметь и стратегическое измерение - это станет сигналом для России и Китая, которые давно имеют собственные гиперзвуковые системы, что США наконец способны ответить на этот вызов. Ракета изначально разрабатывалась именно для противостояния с этими странами.

Контекст: перемирие, но подготовка к ударам

Между США и Ираном действует перемирие с 9 апреля, однако запрос свидетельствует: Вашингтон готовится к новым ударам, если Трамп примет такое решение. По оценкам аналитиков Bloomberg Economics, обе стороны использовали паузу для перевооружения, и возможные новые раунды боев могут быть более разрушительными.

США уже потратили в этом конфликте около 1 100 крылатых ракет JASSM-ER. Несмотря на то что американские самолеты действуют в условиях местного господства в воздухе, десятки беспилотников MQ-9 и несколько пилотируемых истребителей были сбиты - что свидетельствует о сохранении иранской ПВО в отдельных районах.