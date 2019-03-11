"Реал" оголосив про повернення Зідана

На цій посаді він змінив Сантьяго Соларі

Новым главным тренером мадридского "Реала" вновь стал французский специалист Зинедин Зидан. Об этом сообщает официальный сайт клуба.



Контракт между сторонами подписан до лета 2022 года.

На этом посту он сменил Сантьяго Солари, под руководством которого "королевский клуб" вылетел из Кубка Испании и Лиги чемпионов, а в чемпионате Ла Лиги занимает третье место, отставая от лидирующей "Барселоны" на 12 очков. Аргентинец тренировал "бланкос" с конца октября, сменив Хулена Лопетеги.

46-летний Зидан уже руководил мадридской командой с 2016 по 2018 год. Под его руководством испанский клуб три раза становился победителем Лиги чемпионов, по одному раза выиграл чемпионат Испании и Суперкубок страны. Кроме того, "сливочные" во главе с Зиданом по два раза выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.



В бытность футболистом Зидан играл за "Реал" с 2001 по 2006 год. В составе мадридцев он выиграл чемпионат Испании, Суперкубок Испании (дважды), Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и межконтинентальный кубок.