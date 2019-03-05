"Аякс" з розгромним рахунком вибив "Реал" із Ліги чемпіонів

Фото: "Реал" - "Аякс" (twitter.com/AFCAjax)

Мадридський клуб позбавив себе можливість знову поборотися за перемогу в єврокубку

Амстердамський "Аякс" чотири рази забив мадридському "Реалу" в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок на "Сантьяго Бернабеу" завершився з рахунком 4:1.

Рахунок у матчі був відкритий вже на 7 хвилині - Хакім Зіеш прицільно відправив м'яч у дальній кут воріт. Через 11 хвилин Давид Нерес подвоїв перевагу голландської команди.

В середині другого тайму Душан Тадич довів рахунок до розгромного. Через кілька хвилин Марко Асенсио замкнув простріл Серхіо Регілона, скоротивши розрив у рахунку. Втім, практично тут же четвертий гол в ворота "Реала" оформив Лассе Шоне.

У першому матчі "Аякс" поступився "королівському клубу" вдома з рахунком 1:2, вийшовши у чвертьфінал за сумою двох зустрічей.

Варто зазначити, що буквально за тиждень мадридці провалились у матчах за всі трофеї, які боролись - Лізі чемпіонів, Кубка Короля та чемпіонаті Іспанії.

Нагадаємо, "Реал" є першою командою в історії, яка виграла Лігу чемпіонів тричі поспіль.