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"Барселона" вибила "Реал" з Кубка Іспанії

Новини » Спорт    27.02.2019 - 23:54
"Барселона" вибила "Реал" з Кубка Іспанії
Фото: "Реал" - "Барселона" (twitter.com/fcbarcelona)

Матч 1/2 фіналу завершився з рахунком 3:0

У повторному матчі 1/2 фіналу Кубка Іспанії «Реал» приймав «Барселону». Зустріч команд відбулася на стадіоні «Сантьяго Бернабеу» в Мадриді і завершилася з рахунком 3:0 на користь каталонської команди.

Нападник «Барселони» Луїс Суарес відправив перший м'яч у ворота «Реала» на 50-й хвилині зустрічі. На 69-й хвилині захисник мадридської команди Рафаель Варан забив гол у власні ворота. Через 4 хвилини головний арбітр зустрічі Хосе Мартінес Санчес призначив пенальті у ворота «вершкових», який успішно реалізував Суарес.

Перший матч завершився з рахунком 1:1. Таким чином, «Барселона» вийшла у фінал Кубка Іспанії, де зустрінеться з переможцем протистояння «Валенсія» — «Бетіс». «Реал» завершив виступ у турнірі.

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