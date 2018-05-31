Зідан оголосив про відхід з "Реала"

Під його керівництвом мадридці перші в історії виграли три Ліги чемпіонів поспіль

Зінедін Зідан подав у відставку з посади головного тренера мадридського "Реала". Про це 45-річний французький фахівець оголосив на терміново скликаній прес-конференції.

"Я вирішив не продовжувати роботу з командою. Це несподіваний момент, але команді, щоб вона продовжила перемагати, потрібні зміни, новий підхід і робочі методики. Тому я ухвалив таке рішення", - сказав наставник.

Під керівництвом Зідана мадридська команда стала першим клубом в історії, яка виграла три Ліги чемпіонів поспіль. Останній трофей він завоював у Києві на НСК "Олімпійський".

CONFIRMED: Zidane leaves Real Madrid after winning the #UCL three years running pic.twitter.com/cUakusNcDf — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2018

Також на рахунку "Реала" з Зіданом перемога в Ла Лізі (2016/17), Суперкубку Іспанії-2017, Суперкубку УЄФА (2016 2017) і Клубному чемпіонаті світу (2016 2017).

Zidane as Madrid coach (2016-18)



UEFA Champions League



UEFA Super Cup



Club World Cup



Spanish Super Cup



Liga

#UCL #UCLfinal pic.twitter.com/iPaSM4MIv1 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2018

Зідан очолив "Реал" в січні 2016. Всього біля керма команди він провів149 матчів. На його рахунку 105 перемог, 28 нічиїх і 16 поразок.

Нагадаємо, нападаючий французького "Парі Сен-Жермен" Неймар попросив керівництво клубу відпустити його в "Реал".