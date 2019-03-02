"Барселона" вдруге за три дні обіграла "Реал"

Фото: "Реал" - "Барселона" (twitter.com/fcbarcelona)

На цей раз - в чемпіонаті Іспанії

"Барселона" на поле стадіону "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді обіграла "Реал" у матчі 26 туру чемпіонату Іспанії з мінімальним рахунком - 1:0.

Єдиний гол в матчі на 26 хвилині забив півзахисник каталонської команди Іван Ракітіч, ​​якому асистував Роберто.

Варто відзначити, що минув Ель Класико стало другим за три дні і третім - за місяць. Раніше команди зустрічалися в півфіналі Кубка Іспанії 6 лютого суперники зіграли нічию на "Камп Ноу" - 1:1, а 26 "Барса" розгромила "Реал" у Мадриді - 3:0.

"Барселона", яка зазнала всього дві поразки в Примері, здобула третю перемогу поспіль і з 60 очками лідирує в турнірній таблиці, а "Реал" розташувався на третьому рядку, маючи в активі 48 очок.

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