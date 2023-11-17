Реактор Запорожской АЭС был обесточен полтора часа: МАГАТЭ проводит проверку

"На ЗАЭС ведется расследование причин 90-минутного отключения электроэнергии, произошедшего в конце среды на шестом энергоблоке. Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на площадке, также собирают информацию для проведения собственной независимой оценки", - сказано в сообщении агентства.

В МАГАТЭ уточняют, что сейчас шестой энергоблок находится в режиме холодной остановки, но по-прежнему нуждается в электроснабжении. При этом ни один из пяти других энергоблоков не потерял питание.

"Хотя это не было полной потерей энергии на площадке, как мы уже видели семь раз во время конфликта, это еще раз подчеркивает нестабильность ситуации с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции", - заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Работники станции проинформировали экспертов, что после такого обесточивания часть системы безопасности шестого энергоблока была переведена на плановое техническое обслуживание.

Ситуация на ЗАЭС

Напомним, еще вчера, 16 ноября, в "Энергоатоме" заявили об утечке реагентов на пятом энергоблоке Запорожской АЭС.

По данным компании, это произошло после перевода российским персоналом этого энергоблока ЗАЭС в "горячее" состояние, что является нарушением правил эксплуатации.

Также "Энергоатом" заявлял об обесточивании шестого энергоблока ЗАЭС. Но в компании отмечали, что инцидент произошел во вторник, а не в среду, как пишет МАГАТЭ.