Реактор Запорізької АЕС був знеструмлений півтори години: МАГАТЕ проводить перевірку

"На ЗАЕС ведеться розслідування причин 90-хвилинного відключення електроенергії, що сталося наприкінці середи на шостому енергоблоці. Експерти МАГАТЕ, що знаходяться на майданчику, також збирають інформацію для проведення власної незалежної оцінки", - йдеться у повідомленні агентства.

У МАГАТЕ уточнюють, що зараз шостий енергоблок перебуває в режимі холодної зупинки, але, як і раніше, потребує електропостачання. При цьому жоден із п'яти інших енергоблоків не втратив живлення.

"Хоча це не було повною втратою енергії на майданчику, як ми вже бачили сім разів під час конфлікту, це ще раз наголошує на нестабільності ситуації з ядерною безпекою на Запорізькій атомній електростанції", - заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Працівники станції проінформували експертів, що після такого знеструмлення частину системи безпеки шостого енергоблоку було переведено на планове технічне обслуговування.

Ситуація на ЗАЕС

Нагадаємо, ще вчора, 16 листопада, в "Енергоатомі" заявили про витік реагентів на п'ятому енергоблоці Запорізької АЕС.

За даними компанії, це сталося після переведення російським персоналом цього енергоблоку ЗАЕС у "гарячий" стан, що є порушенням правил експлуатації.

Також "Енергоатом" заявляв про знеструмлення шостого енергоблоку ЗАЕС. Але в компанії зазначали, що інцидент стався у вівторок, а не в середу, як пише МАГАТЕ.