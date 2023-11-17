ua en ru
Пт, 17 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Реактор Запорожской АЭС был обесточен полтора часа: МАГАТЭ проводит проверку

Пятница 17 ноября 2023 20:29
UA EN RU
Реактор Запорожской АЭС был обесточен полтора часа: МАГАТЭ проводит проверку Фото: реактор Запорожской АЭС был обесточен полтора часа (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Один из энергоблоков Запорожской атомной электростанции был временно обесточен в среду, 15 ноября. Специалисты начали проводить проверку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Международного агентства по атомной энергии.

"На ЗАЭС ведется расследование причин 90-минутного отключения электроэнергии, произошедшего в конце среды на шестом энергоблоке. Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на площадке, также собирают информацию для проведения собственной независимой оценки", - сказано в сообщении агентства.

В МАГАТЭ уточняют, что сейчас шестой энергоблок находится в режиме холодной остановки, но по-прежнему нуждается в электроснабжении. При этом ни один из пяти других энергоблоков не потерял питание.

"Хотя это не было полной потерей энергии на площадке, как мы уже видели семь раз во время конфликта, это еще раз подчеркивает нестабильность ситуации с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции", - заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Работники станции проинформировали экспертов, что после такого обесточивания часть системы безопасности шестого энергоблока была переведена на плановое техническое обслуживание.

Ситуация на ЗАЭС

Напомним, еще вчера, 16 ноября, в "Энергоатоме" заявили об утечке реагентов на пятом энергоблоке Запорожской АЭС.

По данным компании, это произошло после перевода российским персоналом этого энергоблока ЗАЭС в "горячее" состояние, что является нарушением правил эксплуатации.

Также "Энергоатом" заявлял об обесточивании шестого энергоблока ЗАЭС. Но в компании отмечали, что инцидент произошел во вторник, а не в среду, как пишет МАГАТЭ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС МАГАТЭ Запорожская область Война России против Украины
NEWS
Ситуация на фронте и производство оружия: Зеленский провел важную Ставку
Ситуация на фронте и производство оружия: Зеленский провел важную Ставку
DAILY
Генсек МИД Эстонии Йонатан Всевиов: Мы не имеем права уставать от войны
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Генсек МИД Эстонии Йонатан Всевиов: Мы не имеем права уставать от войны