Реактивный дрон РФ упал вблизи границы с Польшей, поврежден пункт пропуска "Ягодин"
Возле украинско-польской границы был "прилет" российского реактивного беспилотника.
Об этом РБК-Украина сообщили информированные источники.
Изначально мониторинговые Telegram-каналы написали о том, что российский беспилотник подлетал к пункту пропуска "Ягодин". При этом Воздушные силы ВСУ писали, что вражеский дрон зафиксировали на Волыни, он летел в сторону границы с Польшей.
По информации собеседника, попадания российского дрона по пункту пропуска "Ягодин" не было.
В свою очередь Оперативное командование Вооруженных сил Польши предупредило, что в связи с российской атакой на западные области Украины в воздух подняли польскую боевую авиацию.
"Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности", - уточнили польские военные.
Также в Люблинском воеводстве прозвучал сигнал воздушной тревоги.
Обновлено 19:12
Глава Волынской ОВА Роман Романюк рассказал, что дрон упал в селе Старовойтово Ковельского района.
"Ударной волной повреждено помещение КПП ("Ягодин" - ред.) на въезде в терминал. Обращений по поводу травмированных и погибших не поступало", - добавил он.
Атаки на пункты пропуска
Напомним, еще 10 сентября премьер Польши Дональд Туск заявлял о том, что его страна ожидает российских атак на пункты пропуска на границе с Украиной.
При этом 24 сентября премьер Польши заявлял об эвакуации людей из пограничных пунктов пропуска "Дорогуск" и "Зосин", поскольку россияне нанесли ракетные удары по объектам, которые находятся возле украинско-польской границы.
К слову, ранее россияне уже атаковали пункты пропуска на границе Украины с Молдовой. В частности, целью врага был международный пункт пропуска "Староказаче".