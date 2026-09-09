Есть погибшие и пострадавшие среди гражданских: РФ атаковала КПП на границе с Молдовой
Ночью 9 сентября Россия атаковала ударными дронами международный пункт пропуска "Староказаче" на границе с Молдовой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной пограничной службы Украины.
Беспилотники попали по инфраструктуре пункта пропуска и прилегающей территории, в результате чего возникли пожары.
Среди находившегося поблизости гражданского населения есть погибшие и пострадавшие.
Оформление граждан и транспортных средств на этом направлении границы временно приостановлено. О ситуации уже проинформировали молдавскую сторону.
Напомним, это не первая атака России на пограничную инфраструктуру Одесщины – ранее враг уже атаковал КПП "Орловка" на границе с Румынией, в результате чего пункт пропуска временно прекращал работу.
Кроме того, в ГНСУ ранее разъясняли другие нюансы пересечения границы - в частности, нужна ли отметка о пересечении границы и какие правила выезда в ЕС действуют для разных категорий граждан на фоне атак врага на пограничную инфраструктуру.