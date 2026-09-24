Польша эвакуировала два пункта пропуска из-за ударов по Украине возле границы, - Туск

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFM24 .

По словам польского премьера, вражеская атака произошла непосредственно во время его международных переговоров в Варшаве. Из-за угрозы безопасности вблизи государственной границы Польша приняла экстренные меры на пунктах пропуска.

"Не впервые так случается, что когда я разговариваю в Варшаве с нашими партнерами и говорю об агрессивных действиях России и какой проблемой это является для Польши - в тот же момент россияне это подтверждают. Только как мы разговаривали, снова атакована Украина вблизи польской границы", - сказал Туск.

Он подчеркнул, что такие ситуации заставляют Польшу действовать очень последовательно на своей территории, сотрудничать с Украиной, а также предупреждать ЕС о наступлении трудных времен и необходимости "хорошо подготовиться" к ближайшим неделям и месяцам.

"Осень и зима могут оказаться действительно критическими", - предупредил Туск.