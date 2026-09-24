ua en ru
Чт, 24 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Польша эвакуировала два пункта пропуска из-за ударов по Украине возле границы, - Туск

15:03 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Польша эвакуировала два пункта пропуска из-за ударов по Украине возле границы, - Туск Фото: Дональд Туск (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Польша эвакуировала людей из пограничных пунктов пропуска "Дорогуск" и "Зосин" из-за российского ракетного обстрела Украины возле границы.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFM24.

По словам польского премьера, вражеская атака произошла непосредственно во время его международных переговоров в Варшаве. Из-за угрозы безопасности вблизи государственной границы Польша приняла экстренные меры на пунктах пропуска.

"Не впервые так случается, что когда я разговариваю в Варшаве с нашими партнерами и говорю об агрессивных действиях России и какой проблемой это является для Польши - в тот же момент россияне это подтверждают. Только как мы разговаривали, снова атакована Украина вблизи польской границы", - сказал Туск.

Он подчеркнул, что такие ситуации заставляют Польшу действовать очень последовательно на своей территории, сотрудничать с Украиной, а также предупреждать ЕС о наступлении трудных времен и необходимости "хорошо подготовиться" к ближайшим неделям и месяцам.

"Осень и зима могут оказаться действительно критическими", - предупредил Туск.

Напомним, в ночь на сегодня страна-агрессор ударила по Украине противокорабельными ракетами "Циркон", баллистикой и 282 ударными дронами. Силы ПВО уничтожили 227 воздушных целей, однако часть из них все же достигла целей в Одесской и Киевской областях.

Отметим, в результате ночного удара по Киеву погибли два человека, по меньшей мере восемь были ранены. В Днепровском районе столицы спасатели ГСЧС деблокировали человека из-под завалов разрушенного дома.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Дональд Туск Польша Война в Украине
Новости
Зеленский назвал три пункта, на которых настаивают США в мирных переговорах
Зеленский назвал три пункта, на которых настаивают США в мирных переговорах
Аналитика
Людей мало, компоненты импортные: производитель БПЛА на оптоволокне 3DTech – о вызовах отрасли
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Людей мало, компоненты импортные: производитель БПЛА на оптоволокне 3DTech – о вызовах отрасли