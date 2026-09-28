ua en ru
Пн, 28 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Дроны попали в АЗС, кафе и здание НАН, есть погибшая: все о последствиях террора Киева

14:27 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Чупровская
Дроны попали в АЗС, кафе и здание НАН, есть погибшая: все о последствиях террора Киева Фото: последствия обстрела Киева (https://t.me/dsns_telegram)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Россия с утра обстреливает Киев реактивными дронами. В результате постоянных обстрелов в столице бушуют пожары. Есть последствия атак и в центре города.

РБК-Украина собрало все, что известно об атаках на столицу и их последствиях по состоянию на данный момент.

Первые попадания произошли около 6:30. В Оболонском районе дрон попал в колонки АЗС - вспыхнул пожар.

Сотрудники АЗС не пострадали.

В Шевченковском районе БПЛА ударил в офисное здание.

В Подольском районе пострадали три человека. Двум из них - 15-летнему парню и девушке - медики оказали помощь на месте. 17-летнего парня госпитализировали.

Около 7:27 дрон попал в кафе возле АЗС в Голосеевском районе. Вскоре в Дарницком районе обломки БпЛА повлекли загорание на открытой территории.

Днем атаки не прекратились.

"Прилет" в НАН

В Оболонском районе дрон упал на территорию нежилой застройки. В Шевченковском районе, в центре города, дрон попал в здание Национальной академии наук Украины.

В результате атаки есть погибшие и травмированные, сообщил председатель Шевченковской РГА Александр Сазанович.

В КМВА подтвердили, что во время атаки погибла женщина.

На всех местах происшествия работают экстренные службы.

"Обязательно будет на это ответ России", - Зеленский об очередных ударах по гражданским объектам

Российские войска нанесли удары по зданию Академии наук, фармацевтической компании и заправкам в Киеве, а также бизнес-центру в Днепре и объектам гражданской инфраструктуры в других регионах. В результате атак есть погибшие и раненые, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Обязательно будет на это ответ России. И каждый из партнеров Украины должен видеть по этому террору, по таким попаданиям, что поддержка для Украины - это поддержка действительно жизни людей, поддержка того, что террор никогда и нигде не должен быть нормализован", - добавил он.

Россия должна отвечать за свои действия, подчеркнул президент.

Обновлено в 14:55. В результате атаки на Киев поврежден один из объектов АО "Укртелеком", заявили в компании изданию "Интерфакс-Украина".На доступность услуг абонентам инцидент не отразился.

Напомним, аналитики ISW считают маловероятным, что глава Кремля согласится на энергетическое перемирие.

Путин делает ставку на дальнобойные удары по Украине зимой.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев НАН Украины Война в Украине Атака дронов
Новости
Зеленский сообщил о "дальнобойных санкциях" против заводов РФ и "цели" в Черном море
Зеленский сообщил о "дальнобойных санкциях" против заводов РФ и "цели" в Черном море
Аналитика
Черная полоса. Как Украина переживет осень и зиму и ждать ли коллапса экономики
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Черная полоса. Как Украина переживет осень и зиму и ждать ли коллапса экономики