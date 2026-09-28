Дроны попали в АЗС, кафе и здание НАН, есть погибшая: все о последствиях террора Киева

Россия с утра обстреливает Киев реактивными дронами. В результате постоянных обстрелов в столице бушуют пожары. Есть последствия атак и в центре города.

РБК-Украина собрало все, что известно об атаках на столицу и их последствиях по состоянию на данный момент.

Первые попадания произошли около 6:30. В Оболонском районе дрон попал в колонки АЗС - вспыхнул пожар.

Сотрудники АЗС не пострадали.

В Шевченковском районе БПЛА ударил в офисное здание.

В Подольском районе пострадали три человека. Двум из них - 15-летнему парню и девушке - медики оказали помощь на месте. 17-летнего парня госпитализировали.

Около 7:27 дрон попал в кафе возле АЗС в Голосеевском районе. Вскоре в Дарницком районе обломки БпЛА повлекли загорание на открытой территории.

Днем атаки не прекратились.

"Прилет" в НАН

В Оболонском районе дрон упал на территорию нежилой застройки. В Шевченковском районе, в центре города, дрон попал в здание Национальной академии наук Украины.

В результате атаки есть погибшие и травмированные, сообщил председатель Шевченковской РГА Александр Сазанович.

В КМВА подтвердили, что во время атаки погибла женщина.

На всех местах происшествия работают экстренные службы.

"Обязательно будет на это ответ России", - Зеленский об очередных ударах по гражданским объектам

Российские войска нанесли удары по зданию Академии наук, фармацевтической компании и заправкам в Киеве, а также бизнес-центру в Днепре и объектам гражданской инфраструктуры в других регионах. В результате атак есть погибшие и раненые, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Обязательно будет на это ответ России. И каждый из партнеров Украины должен видеть по этому террору, по таким попаданиям, что поддержка для Украины - это поддержка действительно жизни людей, поддержка того, что террор никогда и нигде не должен быть нормализован", - добавил он.

Россия должна отвечать за свои действия, подчеркнул президент.

Обновлено в 14:55. В результате атаки на Киев поврежден один из объектов АО "Укртелеком", заявили в компании изданию "Интерфакс-Украина".На доступность услуг абонентам инцидент не отразился.