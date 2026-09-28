Дроны попали в АЗС, кафе и здание НАН, есть погибшая: все о последствиях террора Киева
Россия с утра обстреливает Киев реактивными дронами. В результате постоянных обстрелов в столице бушуют пожары. Есть последствия атак и в центре города.
РБК-Украина собрало все, что известно об атаках на столицу и их последствиях по состоянию на данный момент.
Первые попадания произошли около 6:30. В Оболонском районе дрон попал в колонки АЗС - вспыхнул пожар.
Сотрудники АЗС не пострадали.
В Шевченковском районе БПЛА ударил в офисное здание.
В Подольском районе пострадали три человека. Двум из них - 15-летнему парню и девушке - медики оказали помощь на месте. 17-летнего парня госпитализировали.
Около 7:27 дрон попал в кафе возле АЗС в Голосеевском районе. Вскоре в Дарницком районе обломки БпЛА повлекли загорание на открытой территории.
Днем атаки не прекратились.
"Прилет" в НАН
В Оболонском районе дрон упал на территорию нежилой застройки. В Шевченковском районе, в центре города, дрон попал в здание Национальной академии наук Украины.
В результате атаки есть погибшие и травмированные, сообщил председатель Шевченковской РГА Александр Сазанович.
В КМВА подтвердили, что во время атаки погибла женщина.
На всех местах происшествия работают экстренные службы.
"Обязательно будет на это ответ России", - Зеленский об очередных ударах по гражданским объектам
Российские войска нанесли удары по зданию Академии наук, фармацевтической компании и заправкам в Киеве, а также бизнес-центру в Днепре и объектам гражданской инфраструктуры в других регионах. В результате атак есть погибшие и раненые, сказал президент Украины Владимир Зеленский.
"Обязательно будет на это ответ России. И каждый из партнеров Украины должен видеть по этому террору, по таким попаданиям, что поддержка для Украины - это поддержка действительно жизни людей, поддержка того, что террор никогда и нигде не должен быть нормализован", - добавил он.
Россия должна отвечать за свои действия, подчеркнул президент.
Обновлено в 14:55. В результате атаки на Киев поврежден один из объектов АО "Укртелеком", заявили в компании изданию "Интерфакс-Украина".На доступность услуг абонентам инцидент не отразился.
Напомним, аналитики ISW считают маловероятным, что глава Кремля согласится на энергетическое перемирие.
Путин делает ставку на дальнобойные удары по Украине зимой.