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Реактивний дрон РФ упав поблизу кордону з Польщею, пошкоджено пункт пропуску "Ягодин"

18:44 28.09.2026 Пн
2 хв
aimg Іван Носальський aimg Дмитро Левицький
Реактивний дрон РФ упав поблизу кордону з Польщею, пошкоджено пункт пропуску "Ягодин" Ілюстративне фото: біля кордону з Польщею впав дрон РФ (Getty Images)
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Біля українсько-польського кордону був "приліт" російського реактивного безпілотника.

Про це РБК-Україна повідомили інформовані джерела.

Спочатку моніторингові Telegram-канали написали про те, що російський безпілотник підлітав до пункту пропуску "Ягодин". Повітряні сили ЗСУ писали, що ворожий дрон зафіксували на Волині, він летів у бік кордону з Польщею.

За інформацією співрозмовника, влучення російського дрону по пункту пропуску "Ягодин" не було.

У свою чергу Оперативне командування Збройних сил Польщі попередило, що через російську атаку на західні області України в повітря підняли польську бойову авіацію.

"Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у стан готовності", - уточнили польські військові.

Також у Люблінському воєводстві пролунав сигнал повітряної тривоги.

Оновлено 19:12

Голова Волинської ОВА Роман Романюк розповів, що дрон впав у селі Старовойтове Ковельського району.

"Ударною хвилею пошкоджено приміщення КПП ("Ягодин" - ред.) на в'їзді до терміналу. Звернень щодо травмованих та загиблих не надходило", - додав він.

Атаки на пункти пропуску

Нагадаємо, ще 10 вересня прем'єр Польщі Дональд Туск заявляв про те, що його країна очікує на російські атаки на пункти пропуску на кордоні з Україною.

При цьому 24 вересня прем'єр Польщі заявляв про евакуацію людей із прикордонних пунктів пропуску "Дорогуськ" та "Зосин", оскільки росіяни завдали ракетних ударів по об'єктах, що знаходяться біля українсько-польського кордону.

До речі, раніше росіяни вже атакували пункти пропуску на кордоні України з Молдовою. Зокрема, ціллю ворога був міжнародний пункт пропуску "Старокозаче".

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