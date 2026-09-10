Туск: Польша ожидает атак РФ по пограничным пунктам пропуска
Польша предполагает, что ее пункты пропуска на границе с Украиной будут атакованы Россией. Ведь страна-агрессор продолжает бить по торговым путям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, передает Reuters.
Россия будет атаковать пункты пропуска в Польше
Ночью 10 сентября Польша предотвратила угрозу атаки РФ на одном из своих пунктов пропуска. Это произошло на границе с Украиной, говорит Туск.
"Прошлой ночью, благодаря сотрудничеству между нашими службами и украинскими коллегами, прямая угроза одному из пограничных переходов была устранена", - сказал он.
9 сентября российские дроны уже били по пограничному переходу между Украиной и Молдовой. Тогда на юге Одесской области погибли два человека.
"Как вам известно, Россия уже прибегала к провокационным атакам на пункты пересечения границы, например, в Молдове. Мы ожидаем аналогичных действий, направленных на пункты пересечения границы с Украиной в других странах, в частности в Польше", - уточнил Туск.
Предупреждение Туска
Туск неоднократно предупреждал, что страны востока Европы должны быть готовы к потенциальным провокациям России.
В четверг он заявил, что получил "достаточно точный отчет непосредственно от ЦРУ о возможных событиях в ближайшие месяцы, который согласовывается с тем, о чем я говорил и предупреждал месяцами".
"Мы должны предусмотреть разные сценарии; как Польша, так и вся Европа должны быть готовы к разным возможностям по ситуации не только на российско-украинском фронте, но и на восточном фланге ЕС", - говорит политик.
Ранее РБК-Украина писало, что в ночь на 9 сентября Россия атаковала ударными дронами международный пункт пропуска "Старокозаче" на границе с Молдовой. Среди находившегося поблизости гражданского населения есть погибшие и пострадавшие.
Кроме того, Туск убежден, что пожар на заводе по производству компонентов для дронов в городе Скаржиско-Каменная был умышленным поджогом и актом саботажа. Он заявил, что ближайшие недели и месяцы будут сложными.