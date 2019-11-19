Разумков розповів, коли Рада візьметься за новий законопроект про особливий статус Донбасу

Новий законопроект про особливий статус окремих районів Донбасу буде розроблений за результатами зустрічі лідерів країн нормандської четвірки спільно з парламентом і суспільством. Про це заявив голова Верховної ради України Дмитро Разумков в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

За його словами, інші варіанти напрацювання законопроекту будуть порушенням обіцянок, даних українцям.

"Позиція президента і позиція більшості у Верховній раді була така: президент, повернувшись з нормандської зустрічі разом із парламентом і з суспільством, будуть створювати цей законопроект. Без залучення всіх зазначених структур це буде дуже складно зробити. Президент про це говорив. І вести якісь кулуарні або підкилимні розробки тих чи інших законопроектів - це порушувати ті обіцянки, які були дані українському суспільству", - сказав спікер.

Разумков розраховує, що Верховній раді вдасться розробити законопроект про особливий статус Донбасу за 11 календарних днів - між зустріччю в нормандському форматі (9 грудня) і останнім пленарним засіданням ВР у 2019 році (20 грудня).

Нагадаємо, саміт лідерів країн "нормандської четвірки" планується на 9 грудня і відбудеться в Парижі.

Раніше Російська Федерація закликала Київ продовжити закон про особливий статус Донбасу і почати діалог з представниками самопроголошених "ДНР" і "ЛНР". За словами Гризлова, для повноцінного введення в дію особливого статусу потрібно його закріплення в Конституції України.

Також РБК-Україна повідомляло, що бойовики "ДНР" хочуть, щоб Верховна рада України подовжила чинний закон про особливий статус Донбасу, термін якого закінчується 31 грудня 2019 року.