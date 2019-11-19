Разумков рассказал, когда Рада возьмется за новый законопроект об особом статусе Донбасса

Новый законопроект об особом статусе отдельных районов Донбасса будет разработан по результатам встречи лидеров стран нормандской четверки совместно с парламентом и обществом. Об этом заявил председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в эфире "Свободы слова" на ICTV.

По его словам, другие варианты разработки законопроекта будут нарушением обещаний, данных украинцам.

"Позиция президента и позиция большинства в Верховной раде была следующая: президент, вернувшись с нормандской встречи вместе с парламентом и с обществом, будут создавать этот законопроект. Без привлечения всех указанных структур это будет очень сложно сделать. Президент об этом говорил. И вести какие-то кулуарные или подковерные разработки тех или иных законопроектов - это нарушать те обещания, которые были даны украинскому обществу", - сказал спикер.

Разумков рассчитывает, что Верховной раде удастся разработать законопроект об особом статусе Донбасса за 11 календарных дней - между встречей в нормандском формате (9 декабря) и последним пленарным заседанием ВР в 2019 году (20 декабря).

Напомним, саммит лидеров стран "нормандской четверки" планируется на 9 декабря и состоится в Париже.

Ранее Российская Федерация призвала Киев продлить закон об особом статусе Донбасса и начать диалог с представителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". По словам Грызлова, для полноценного введения в действие особого статуса требуется его закрепление в Конституции Украины.

Также РБК-Украина сообщало, что боевики "ДНР" хотят, чтобы Верховная рада Украины продлила действующий закон об особом статусе Донбасса, срок которого истекает 31 декабря 2019 года.