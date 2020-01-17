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Разумков прокоментував нову редакцію закону про вибори на Донбасі

Новини » Політика     17.01.2020 - 20:56
Разумков прокоментував нову редакцію закону про вибори на Донбасі
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Над новою редакцією будуть працювати експерти та суспільство

Голова Верховної ради України Дмитро Разумков заявив, що в подальшому очікується нова редакція закону про вибори на Донбасі. Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна".

За його словами, продовження закону про особливий статус Донбасу було вимушеним кроком.

"До нього було привязано багато речей - санкції, мінські домовленності. Коли президент відправлявся на зустріч нормандскої четвірки, ми вирішили, що такий крок (продовження закону - ред.) буде найбільш ефективний", - сказав глава парламенту.

Разумков зазначив, що під час написання нової редакції закону, будуть залучені і суспільство, і міжнародні експерти.

"В подальшому, як говорив президент, ми будемо писати нову редакцію, залучаючи як суспільство, так і міжнародних експертів, та усіх, до кого цей законопроект буде мати відношення", - сказав він.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року Верховна рада України схвалила за основу та в цілому законопроект №2569 "Про внесення зміни до статті 1 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей"

РБК-Україна писало, що у Раді анонсували розробку нового закону про особливий статус Донбасу. За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамія, розробка документа почнеться після проведення зустрічі в нормандському форматі в березні.

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