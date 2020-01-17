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Разумков прокомментировал новую редакцию закона о выборах на Донбассе

Новости » Политика     17.01.2020 - 20:56
Разумков прокомментировал новую редакцию закона о выборах на Донбассе
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Над новой редакцией будут работать эксперты и общество

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что в дальнейшем ожидается новая редакция закона о выборах на Донбассе. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина".

По его словам, продление закона об особом статусе Донбасса было вынужденным шагом.

"К этому были привязаны много вещей - санкции, минские договоренности. Когда президент отправлялся на встречу нормандскої четверки, мы решили, что такой шаг (продление закона - ред.) будет наиболее эффективен", - сказал глава парламента.

Разумков отметил, что во время написания новой редакции закона будут привлечены и общество, и международные эксперты.

"В дальнейшем, как говорил президент, мы будем писать новую редакцию, привлекая как общество, так и международных экспертов, и всех, к кому этот законопроект будет иметь отношения", - сказал он.

Напомним, 12 декабря 2019 года Верховная рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №2569 "О внесении изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"

РБК-Украина писало, что в Раде анонсировали разработку нового закона об особом статусе Донбасса. По словам председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, разработка документа начнется после проведения встречи в нормандском формате в марте.

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