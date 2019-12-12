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У Раді розповіли, коли почнуть розробляти новий закон про особливий статус Донбасу

Новини » Політика     12.12.2019 - 11:01
У Раді розповіли, коли почнуть розробляти новий закон про особливий статус Донбасу
Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач/РБК-Україна)

У березні має відбутися нова зустріч у нормандському форматі

Новий законопроект про особливий статус Донбасу почнуть розробляти після проведення Нормандської зустрічі. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, нова зустріч має відбутися у березні.

"Я думаю, що це буде після зустрічі у березні (у нормандському форматі, - ред.)", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що в Раді почнуть розробку нового законопроекту "Про особливий статус Донбасу". За його словами, після розробки нового законопроекту чинний закон припинить свою дію.

"Очевидно, що коли буде готовий новий закон, у ньому буде прописано, що цей закон перестає діяти. Коли це може бути технічно і хронологічно? Це може бути і більше півроку. Але точно за рік ми впораємося", - відзначав парламентарій.

Нагадаємо, Корнієнко також повідомив, що новий законопроект про особливий статус Донбасу не передбачатиме змін до Конституції.

Як писало РБК-Україна, у Верховній раді в середу, 11 грудня, з'явився текст законопроекту №2569 "Про внесення зміни до статті 1 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей". Профільний комітет рекомендує Раді прийняти його за основу і в цілому.

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