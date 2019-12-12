Продовження закону про особливий статус Донбасу: що схвалила Рада

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Статус продовжили до 31 грудня 2020 року

Верховна рада України схвалила за основу та в цілому законопроект №2569 "Про внесення зміни до статті 1 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 320 парламентаріїв.

Зокрема, проект зареєстрували у Раді ще у вівторок, однак його текст був відсутній.

"У статті 1 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" цифри "2019" замінити цифрами "2020". Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування", - сказано у тексті закону.

Нагадаємо, у вівторок глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і його заступник Олександр Корнієнко зареєстрували в парламенті зміни до закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО). Законопроект зареєстрований під номером 2569.

Як писало РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський після нормандської зустрічі заявив, що закон про особливий статус Донбасу буде продовжений на один рік. Глава держави сказав також, що питання повернення Україні кордону буде обговорюватися на наступній зустрічі.

Відзначимо, профільний комітет рекомендував Раді схвалити документ за основу і в цілому.

Додамо також, у Раді анонсували розробку нового закону про особливий статус Донбасу. За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамія, розробка документа почнеться після проведення зустрічі в нормандському форматі в березні.