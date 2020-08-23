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Рада не планує повертатися до специфічного режиму роботи під час нової сесії

Київ, Неділя 23 серпня 2020 12:44
Рада не планує повертатися до специфічного режиму роботи під час нової сесії
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Депутати працюватимуть у звичайному режимі, незважаючи на пандемію

Верховна рада під час нової сесії восени 2020 року не планує повертатися до специфічного режиму роботи, який був запроваджений через коронавірусну інфекцію. Засідання будуть проводитися у звичайному режимі.

Про це спікер парламенту Дмитро Разумков сказав під час брифінгу біля парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

"Повертатися до специфічного режиму роботи, який у нас був, коли проводили виключно позачергові засідання, поки що ні я особисто, ні керівництво Верховної ради, наскільки мені відомо, і депутатський корпус, не планують", - сказав він.

Водночас Разумков повідомив, що засідання парламентських комітетів, як і раніше, будуть проводитися у віддаленому режимі.

"Ця практика зберігається, і вона дійсно непогана", - додав спікер парламенту.

Нагадаємо, спікер Верховної ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії на 25 серпня.

Відзначимо, на позачергову сесію винесено законопроект, яким мінімальну зарплату в Україні буде підвищено до 5 000 гривень.

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