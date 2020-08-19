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Разумков скликав позачергову сесію Ради на 25 серпня

Київ, Середа 19 серпня 2020 15:08
Разумков скликав позачергову сесію Ради на 25 серпня
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Рада планує внести зміни до держбюджету

Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії на 25 серпня. Засідання розпочнеться об 11:00.

Про це йдеться у повідомленні на сайті парламенту.

Повідомляється, що на позачерговій сесії розглянуть зміни до державного бюджету на 2020, зокрема, які стосуються зростання рівня мінімальної зарплати. Також на 25 серпня запланована ратифікація меморандуму з Європейським союзом про надання кредиту.

Крім того, Рада планує ратифікувати угоду з Європейським інвестиційним банком про будівництво доріг і розвиток транс'європейської транспортної мережі.

У повідомленні йдеться, що Рада також оголосить конкурс на кращий ескіз великого Державного герба України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на позачергову сесію винесено законопроект, яким мінімальну зарплату в Україні буде підвищено до 5 000 гривень.

У президента Володимира Зеленського пояснювали, що джерелом фінансування збільшення мінімалки стала економія на обслуговуванні державного боргу.

До цього передбачалося, що сесія відбудеться 24 серпня, однак у підсумку була обрана інша дата.

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