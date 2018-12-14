Зруйнований у Фастові будинок знеструмили і відключили від газу

Фото: вибух у Фастові (dsns.gov.ua)

До проведення пошуково-рятувальних робіт всього залучено 193 людини та 41 одиницю техніки

П'ятиповерховий будинок, який було зруйновано внаслідок вибуху у Фастові, повністю відключили від електро-, газо- та теплопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Вказано, що до проведення пошуково-рятувальних робіт всього залучено 193 людини та 41 од. техніки, у тому числі від ДСНС залучено 90 осіб та 23 од. техніки, в тому числі кінолог з собакою.

Фото: місце вибуху

"Вибухом зруйновано конструктивні елементи квартир одного під'їзду з третього до п'ятого поверхів. Постраждала 1 особа. Евакуйовано з під'їзду будинку близько 10 осіб. Будинок повністю відключений від електро-, газо- та теплопостачання", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Фастові (Київська область) рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обвалу будинку на вулиці Садова, 10. Так, у результаті вибуху в Фастові постраждала одна людина - чоловік випав з 5 поверху будинку і пошкодив ногу.

Як писало РБК-Україна, за інформацією ДСНС, з будинку евакуювали 10 осіб. Людей евакуюють до лікарні.

Крім того, повідомлялося, що в Фастові (Київська область), де сьогодні вранці стався вибух побутового газу в п'ятиповерховому будинку, поліція забезпечує охорону громадського порядку від можливих проявів мародерства.