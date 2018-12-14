Полиция Фастова обеспечивает охрану от возможных проявлений мародерства

Фото: взрыв в Фастове (dsns.gov.ua)

Взрыв в Фастове произошел сегодня утром

В Фастове (Киевская область), где сегодня утром произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном доме, полиция обеспечивает охрану публичного порядка от возможных проявлений мародерства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

По данным полиции, сегодня в 09:15 правоохранители получили информацию о взрыве в жилом пятиэтажном доме в Фастове. Как отмечается, на четвертом этаже дома произошел взрыв газа.

Сейчас на месте происшествия работают медики, спасатели, наряды полиции, специалисты-взрывотехники, проводится эвакуация жителей.

"На место происшествия направляется кинологическая служба, которая будет задействована для поиска людей, которые, возможно, исчезли. Полиция обеспечивает охрану публичного порядка от возможных проявлений мародерства", - говорится в сообщении.

Фото: взрыв в Фастове (kv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщали, что в результате взрыва в Фастове частично обвалился пятиэтажный дом. По данным спасателей, взрыв произошел на третьем этаже дома, в результате чего обрушились третий, четвертый и пятый этажи.

Как сообщало РБК-Украина, в результате взрыва в Фастове пострадал один человек, информации о погибших пока нет.