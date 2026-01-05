Ротации во власти. Куда уходит Малюк, кем будут Кулеба и Хмара и кого еще назначил Зеленский

Ротации во власти продолжаются, президент Владимир Зеленский продолжает менять кадры. Главная интрига развеялась - Василий Малюк все же подал в отставку, но останется в структуре СБУ.
Что известно о новых назначениях, кого уже сменил Зеленский - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Сегодня Василий Малюк сообщил, что покидает пост главы СБУ. Впрочем, несмотря на слухи, что он может возглавить СВР или СНБО, Малюк добавил, что остается в структуре спецслужбы.
"Ухожу с должности председателя Службы безопасности. Остаюсь в системе СБУ реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня, которые и в дальнейшем будут наносить врагу максимальный вред", - написал он в Telegram.
Зеленский также сообщил, что поручил Малюку сделать направление наших асимметричных операций против РФ сильнейшим в мире, а "ресурсы и надлежащая политическая поддержка для этого есть".
После этого Зеленский сообщил о встрече с начальником Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины Евгением Хмарой, которого впоследствии и назначил врио главы СБУ.
Стоит отметить, что глава СБУ назначается и увольняется Верховной Радой по представлению президента. При этом, в этом году парламент еще не собирался, ближайшее заседание 13 января.
Неожиданным стала встреча Зеленского с экс-главой МИД Дмитрием Кулебой. Кулеба возглавлял внешнеполитическое ведомство до сентября 2024 года. После увольнения он сдержанно критиковал действия действующей власти.
А уже сегодня президент сообщил, что "Дмитрий - в команде Украины, и мы договорились определить направления дальнейшего взаимодействия". Какую именно должность предложат Кулебе пока не разглашается. Однако, говоря о встрече с Кулебой президент отметил: "важно, чтобы украинский взгляд на вещи в мире был представлен и чтобы это было достаточно сильно".
"Сегодня назначил Христю Фриланд советницей по вопросам экономического развития. Христя профессионально владеет именно такими вопросами и имеет значительный опыт привлечения инвестиций и проведения экономических трансформаций", - сообщил Зеленский и впоследствии подписал соответствующий указ.
Отметим, Фриланд родом из Канады, однако ее родители имеют украинское происхождение. Сама же Христя, которая в разное время занимала должности заместителя премьера Канады и министра финансов страны всегда занимала открыто проукраинскую позицию.
Еще одним решением Зеленского сегодня стало назначение Сергея Кислицы первым заместителем руководителя Офиса президента Украины. Это решение глава государства анонсировал еще в субботу.
До этого Кислица был первым заместителем главы МИД, он входит в переговорную команду Украины по миру.
Отметим, на прошлой неделе Зеленский уже принял ряд кадровых решений:
Кроме этого, президент анонсировал перезагрузку ГБР, а также заявлял, что ротации будут во всех силовых структура. При этом, глава государства отметил, что большинство руководителей останутся в команде, но на других должностях.
Как отмечал президент, если Украине придется и дальше воевать - потребуются свежие силы. Именно этим и объясняется большая кадровая перезагрузка. После силовиков Зеленский планирует ротации и в ВСУ. Однако, на прямой вопрос журналистов, будет ли увольнение главкома Александра Сырского Зеленский ответил, что пока этот вопрос не рассматривается.