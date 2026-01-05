Ротации во власти. Куда уходит Малюк, кем будут Кулеба и Хмара и кого еще назначил Зеленский

СБУ

Сегодня Василий Малюк сообщил, что покидает пост главы СБУ. Впрочем, несмотря на слухи, что он может возглавить СВР или СНБО, Малюк добавил, что остается в структуре спецслужбы.

"Ухожу с должности председателя Службы безопасности. Остаюсь в системе СБУ реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня, которые и в дальнейшем будут наносить врагу максимальный вред", - написал он в Telegram.

Зеленский также сообщил, что поручил Малюку сделать направление наших асимметричных операций против РФ сильнейшим в мире, а "ресурсы и надлежащая политическая поддержка для этого есть".

После этого Зеленский сообщил о встрече с начальником Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины Евгением Хмарой, которого впоследствии и назначил врио главы СБУ.

Стоит отметить, что глава СБУ назначается и увольняется Верховной Радой по представлению президента. При этом, в этом году парламент еще не собирался, ближайшее заседание 13 января.

Дмитрий Кулеба

Неожиданным стала встреча Зеленского с экс-главой МИД Дмитрием Кулебой. Кулеба возглавлял внешнеполитическое ведомство до сентября 2024 года. После увольнения он сдержанно критиковал действия действующей власти.

А уже сегодня президент сообщил, что "Дмитрий - в команде Украины, и мы договорились определить направления дальнейшего взаимодействия". Какую именно должность предложат Кулебе пока не разглашается. Однако, говоря о встрече с Кулебой президент отметил: "важно, чтобы украинский взгляд на вещи в мире был представлен и чтобы это было достаточно сильно".

Христя Фриланд

"Сегодня назначил Христю Фриланд советницей по вопросам экономического развития. Христя профессионально владеет именно такими вопросами и имеет значительный опыт привлечения инвестиций и проведения экономических трансформаций", - сообщил Зеленский и впоследствии подписал соответствующий указ.

Отметим, Фриланд родом из Канады, однако ее родители имеют украинское происхождение. Сама же Христя, которая в разное время занимала должности заместителя премьера Канады и министра финансов страны всегда занимала открыто проукраинскую позицию.

Сергей Кислица

Еще одним решением Зеленского сегодня стало назначение Сергея Кислицы первым заместителем руководителя Офиса президента Украины. Это решение глава государства анонсировал еще в субботу.

До этого Кислица был первым заместителем главы МИД, он входит в переговорную команду Украины по миру.