"Вдруг захочет что-нибудь предложить": Макрон заявил, что ответит на звонок Путина

Французский лидер объясняет, что ответит на звонок, потому что "чувствует, что это моя ответственность".

"Я послушаю, что он будет предлагать", - добавил Макрон.

По его убеждению, роль Франции - быть "нервом войны".

"Нужно с одной стороны передать Украине все необходимое, чтобы усилить ее обороноспособность, но при этом способствовать деэскалации. Нам нужно выйти на устоявшийся справедливый мир", - отметил Макрон.

Поэтому разъяснил французский президент, если вдруг Путин "захочет что-то предложить, я послушаю смысл его предложения".

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