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"Вдруг захочет что-нибудь предложить": Макрон заявил, что ответит на звонок Путина

Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если ему будет звонить по телефону российский диктатор Владимир Путин, то готов поднять трубку и выслушать возможные предложения. Возможно, это поможет поскорее прекратить агрессию РФ и установить справедливый мир в Украине.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на интервью Макрона украинским медиа для национального марафона "Єдині новини".

Французский лидер объясняет, что ответит на звонок, потому что "чувствует, что это моя ответственность".

"Я послушаю, что он будет предлагать", - добавил Макрон.

По его убеждению, роль Франции - быть "нервом войны".

"Нужно с одной стороны передать Украине все необходимое, чтобы усилить ее обороноспособность, но при этом способствовать деэскалации. Нам нужно выйти на устоявшийся справедливый мир", - отметил Макрон.

Поэтому разъяснил французский президент, если вдруг Путин "захочет что-то предложить, я послушаю смысл его предложения".

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Эммануэль Макрон