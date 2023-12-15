Телефонный номер не изменился. Макрон назвал условие возобновления диалога с Путиным

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона на пресс-конференции после заседания лидеров стран Европейского союза.

"Я не начал войну в одностороннем порядке, нарушая договоры, на которые я согласился. И не Франция решила совершить военные преступления на севере Украины, сделав дискуссии практически невозможными. Ну, мы должны быть серьезными, поэтому у меня очень простая позиция. Я не изменил" свой номер", - заявил Макрон.

Президент Франции добавил, что готов к разговору с Путиным, если последний продемонстрирует желание начать диалог, который может построить крепкий мир и имеет серьезные предложения.

"Если у президента Путина есть готовность к диалогу и серьезные предложения по продвижению вперед и выходу из конфликта и построению крепкого мира, то есть уважающего международное право, а значит, украинские интересы и суверенитет, я приму звонок", - заявил лидер Франции.

Переговоры с Россией

В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

Для возобновления переговоров Россия должна:

полностью покинуть территорию Украины;

изменить политическую элиту;

признать военные преступления;

выдать устроителей войны для трибунала.

Недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал мир прекратить жить иллюзиями и пытаться найти "другой выход" , кроме поражения России. Перед этим диктатор Путин еще раз повторил свой бред о том, что его страна "достигнет своих целей" в войне и многое другое.