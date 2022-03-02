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Макрон пояснив контакти з Путіним після вторгнення до України

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Середа 02 березня 2022 21:59
Макрон пояснив контакти з Путіним після вторгнення до України Фото: Володимир Путін і Еммануель Макрон (EPA)
Автор: Антон Федорців

Президент Франції Еммануель Макрон поділився думками щодо підтримки зв'язків із російським президентом Володимиром Путіним навіть після агресії РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Макрона до нації.

"Я вирішив залишатися на зв'язку й буду підтримувати контакт, поки зможу і скільки знадобиться, з президентом Путіним, щоб попередити розширення та збільшення масштабів конфлікту", – заявив французький президент.

Макрон – єдиний європейський лідер, який спілкується з господарем Кремля після агресії проти України 24 лютого. Зокрема, 28 лютого французький президент мав півторагодинну розмову з Путіним.

Окрім того, Макрон назвав війну "помстою Україні". Президент РФ, на його думку, є прихильником ревізіоністського прочитання історії Європи.

До слова, російський бізнесмен оголосив нагороду за голову Путіна в розмірі 1 млн доларів.

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