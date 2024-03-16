UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Раптом захоче щось запропонувати": Макрон заявив, що відповість на дзвінок Путіна

Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що якщо йому телефонуватиме російський диктатор Володимир Путін, то готовий підняти слухавку. Можливо, це допоможе скоріше припинити агресію РФ і встановити справедливий мир в Україні.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю Макрона українським медіа для національного марафону "Єдині новини".

Французький лідер пояснює, що відповість на дзвінок, бо "відчуває, що це моя відповідальність".

"Я послухаю, що він пропонуватиме", - додав Макрон.

На його переконання, роль Франції - бути "нервом війни".

"Треба з одного боку передати Україні все необхідне, щоб посилити її обороноздатність, але при цьому сприяти деескалації. Нам потрібно вийти на сталий справедливий мир", - зазначив Макрон.

Тож, роз'яснив французький президент, якщо раптом Путін "захоче щось запропонувати, я послухаю сенс його пропозиції".

Новина доповнюється...

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Еммануель Макрон