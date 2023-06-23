Макрон уже не хочет говорить с Путиным, но не против, чтобы диктатор ему позвонил
Президент Франции Эммануэль Макрон уже не хочет звонить российскому диктатору Владимиру Путину. Но французский лидер не отказался бы от разговора, если бы сам Путин позвонил ему.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Макрона в интервью FranceInfo.
"У меня нет причин звонить ему (Путину, ред.) сегодня. Идет украинское контрнаступление. Придет, надеюсь, время переговоров на условиях Украины. С другой стороны, если он (Путин, - ред.) позвонит мне, чтобы что-то предложить, я приму это, потому что Франция всегда была посреднической силой", - сказал Макрон.
Французский лидер также прокомментировал Саммит нового глобального финансового пакта, проходящий в Париже. Он заявил, что отсутствие России на нем свидетельствует о ее изолированности.
Макрон отметил, что прежде чем возобновить диалог с РФ нужно, чтобы Москва прекратила войну против Украины и соблюдала международное право.
"Россия оказалась в ситуации, когда больше не уважает международное право, снова становится одним из единых колониальных государств 21 века, ведя войну империи со своим соседом, Украиной", - заявил президент.
Макрон также осудил попытки России дестабилизировать ситуацию в Африке с помощью частных военных компаний.
Мирные инициативы Макрона
Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон был одним из немногих европейских лидеров, которые даже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину говорили с российским диктатором Владимиром Путиным.
Французский президент объяснял, что якобы пытается дипломатическим способом помочь урегулировать войну.
Кроме того, Макрон посещал Китай, где обсуждал войну в Украине. Он пытался убедить китайского лидера Си Цзиньпина повлиять на Россию.
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