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Ракицький оголосив про завершення кар'єри в збірній України

Новини » Спорт     06.11.2019 - 12:12
Ракицький оголосив про завершення кар'єри в збірній України

Після переходу в російський клуб він перестав отримувати виклики у національну команду

Захисник пітерського "Зеніту" Ярослав Ракицький прийняв рішення про завершення кар'єри в збірній України. Про це він написав у своєму Instagram.

Після переходу з донецького "Шахтаря" в російський клуб на початку 2019 року його перестали викликати до лав національної команди. Останній матч у футболці "синьо-жовтих" Ярослав провів 16 жовтня 2018 року - в рамках матчу Ліги Націй Україна - Чехія (1:0).

"Вітаю, Збірна України, з виходом на євро-20, бажаю успіхів, хлопці ви молодці, гра класна! 10 років тому я дебютував за головну Команду, а сьогодні говорю" до побачення ". Я йду зі Збірної України. Я чекав виклик в команду на протязі всього 2019 року. Але великий футбол став великою політикою", - написав він.

Ярослав Ракицький дебютував у складі збірної України 10 жовтня 2009 року в матчі відбору на чемпіонат світу проти Англії (1:0). Всього за національну команду 30-річний захисник провів 54 матчі, в яких забив п'ять голів.

У складі збірної України Ракицький грав на чемпіонатах Європи 2012 і 2016 років.

Раніше повідомлялося, що Федерація футболу України (нині - Українська асоціація футболу) внесла зміни в список гравців збірної України на своєму офіційному сайті, прибравши профіль Ярослава Ракицького.

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