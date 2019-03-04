Ракицький не викликаний у збірну України на стартові матчі відбору до Євро-2020

Всього у списку Шевченка 26 гравців та ще три у резерві

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав 26 футболыстів для підготовки та участі у стартових відбірних матчах Євро-2020 проти команд Португалії та Люксембургу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Федерації футболу України.

Зазначається, що ще трьох кандидатів внесено до резервного списку, з якого вони можуть отримати запрошення до основного.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій ПЯТОВ («Шахтар»), Денис БОЙКО («Динамо»), Андрій ЛУНІН («Леганес», Іспанія).

Захисники: Сергій КРИВЦОВ, Богдан БУТКО, Микола МАТВІЄНКО (всі — «Шахтар»), Микита БУРДА, Артем ШАБАНОВ, Віталій МИКОЛЕНКО (всі — «Динамо»), Олександр КАРАВАЄВ («Зоря»), Едуард СОБОЛЬ («Яблонець», Чехія).

Півзахисники: Євген КОНОПЛЯНКА («Шальке», Німеччина), Тарас СТЕПАНЕНКО, МАРЛОС, Віктор КОВАЛЕНКО, Сергій БОЛБАТ (усі — «Шахтар»), Сергій СИДОРЧУК, Віктор ЦИГАНКОВ, Віталій БУЯЛЬСЬКИЙ, Микола ШАПАРЕНКО, Володимир ШЕПЕЛЄВ (усі — «Динамо»), Олександр ЗІНЧЕНКО («Манчестер Сіті», Англія), Руслан МАЛІНОВСЬКИЙ («Генк», Бельгія), Роман БЕЗУС («Гент», Бельгія).

Нападники: Роман ЯРЕМЧУК («Гент», Бельгія), Артем КРАВЕЦЬ («Кайсеріспор», Туреччина).

Резерв: Ігор ПЛАСТУН («Гент», Бельгія), Іван ПЕТРЯК («Ференцварош», Угорщина), Роман ЗОЗУЛЯ («Альбасете», Іспанія).

Варто відзначити повернення до головної команди Романа Безуса, який востаннє отримував запрошення до збірної у вересні 2016 року.

Утретє отримує запрошення на збір від Андрія Шевченка Артем Шабанов, якого головний тренер викликав у листопаді 2017-го та травні 2018-го.

Заслуговує на увагу й поява в резервному списку Романа Зозулі, який востаннє з'являвся у складі головної команди ще в листопаді 2016 року, взявши участь у товариському матчі із Сербією.

Збір національної команди розпочнеться 18 березня в Києві.