Ракицький перейшов у "Зеніт"

Захисник підписав контракт з російським клубом на 3,5 роки
Центральний захисник донецького "Шахтаря" Ярослав Ракицький став гравцем санкт-петербурзького "Зеніту". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт російської команди.
Футболіст підписав з клубом контракт на 3,5 року - до літа 2022 року. Сума трансферу не розголошується. Раніше в ЗМІ повідомлялося про те, що "Зеніт" заплатить за захисника збірної України 10 млн євро.
29-річний українець буде виступати під 44 номером, як і в донецькому клубі. Зазначимо, під цим номером за "Зеніт" виступав інший українець - Анатолій Тимощук, який наразі працює у тренерському штабі пітерців.
Добро пожаловать в Петербург, Ярослав! pic.twitter.com/h88p6kIbfo— ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 28, 2019
За "Шахтар" футболіст дебютував в серпні 2009 року і провів в команді 9 з половиною сезонів. На його рахунку 326 матчів у складі донецького клубу і 14 голів.
Ярослав Ракицкий покидает «Шахтер».— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 28, 2019
Подробности: https://t.co/YZavSnrpii
ФК «Шахтер» благодарит Ярослава Ракицкого за годы, проведенные в команде, за профессионализм, за яркую и страстную игру, за его «оранжево-черное» сердце. pic.twitter.com/MCnsVleQoy
З "гірниками" Ракицький виграв сім чемпіонатів України, по шість Кубків і Суперкубків України.
Нагадаємо, шотландський "Селтік" найближчим часом завершить переговори з львівськими "Карпатами" про перехід півзахисника Мар'яна Шведа.