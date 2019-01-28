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Ракицький перейшов у "Зеніт"

Новини » Спорт    28.01.2019 - 21:17
Ракицький перейшов у "Зеніт"
Фото: Ярослав Ракицький (twitter.com/zenit_spb)

Захисник підписав контракт з російським клубом на 3,5 роки

Центральний захисник донецького "Шахтаря" Ярослав Ракицький став гравцем санкт-петербурзького "Зеніту". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт російської команди.

Футболіст підписав з клубом контракт на 3,5 року - до літа 2022 року. Сума трансферу не розголошується. Раніше в ЗМІ повідомлялося про те, що "Зеніт" заплатить за захисника збірної України 10 млн євро.

29-річний українець буде виступати під 44 номером, як і в донецькому клубі. Зазначимо, під цим номером за "Зеніт" виступав інший українець - Анатолій Тимощук, який наразі працює у тренерському штабі пітерців.

За "Шахтар" футболіст дебютував в серпні 2009 року і провів в команді 9 з половиною сезонів. На його рахунку 326 матчів у складі донецького клубу і 14 голів.

З "гірниками" Ракицький виграв сім чемпіонатів України, по шість Кубків і Суперкубків України.

Нагадаємо, шотландський "Селтік" найближчим часом завершить переговори з львівськими "Карпатами" про перехід півзахисника Мар'яна Шведа.

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