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ФФУ прибрала профіль Ракицького зі складу збірної України

Новини » Спорт    04.02.2019 - 16:06
ФФУ прибрала профіль Ракицького зі складу збірної України
Фото: Ярослав Ракицький (instagram.com/zenit_spb)

Серед футболістів національної команди гравця "Зеніту" не знайшлося

Федерація футболу України (ФФУ) внесла зміни в список гравців збірної України на своєму офіційному сайті, прибравши профіль Ярослава Ракицького. Про це повідомляє ua-football.com.

Нещодавно футболіст перейшов з донецького "Шахтаря" у російський "Зеніт".

При цьому в команді значаться гравці, які грали або дуже давно, або й взагалі не дебютували ще в команді: Євген Хачеріді, Павло Лук'янчук, Едуард Соболь, Андрій Цуріков.

Раніше головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко в відмовився коментувати ситуацію з трансфером Ракицького.

До цього в самому ФФУ заявляли, що питанням залучення гравця "Зеніту" до ігор за збірну буде займатися виключно тренерський штаб команди.

Нагадаємо, півзахисник львівських "Карпат" Мар'ян Швед підписав контракт з "Селтіком", ставши першим в історії шотландського клубу українським футболістом.

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